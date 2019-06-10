زيدان يحدد أقوى صفقاته الملكية

حدد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أسماء الصفقات التي ينوي ضمها بعد التعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان يرغب في ضم نيمار أو مبابي من باريس سان جيرمان بعد صفقة هازارد وفي حالة فشلهما سيتجه إلى محمد صلاح أو زميله ساديو ماني في ليفربول الإنجليزي لتدعيم مركز الجناح الأيمن في ريال مدريد.

وأوضحت أن زيدان اختار لخط الوسط بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المقام الأول ثم كريستيان إيريكسن نجم توتنهام إذا فشل في ضم بوجبا.