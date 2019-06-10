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تونس تكشف عن 5 فضائح جديدة للاتحاد الإفريقي ورئيسه

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:57 ص
تونس تكشف عن 5 فضائح جديدة للاتحاد الإفريقي ورئيسه
الترجي والوداد
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الفجر الرياضي
 
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أكد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي أن فريق الترجي تعرض لظلم كبير  بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة الٌقدم "كاف" بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

 

وقال الجريء في تصريحات تلفزيونية: "الكاف عمل على خدمة الوداد من البداية ضد الترجي وهناك ما يؤكد ذلك مثل معاقبة الحكم جهاد جريشة وهو لم يخطئ في شيء، وتعيين جاساما وأيضا سيكازوي للفار، مع أن إدارة الترجي راسلت الكاف، وطلبت بلطف عدم تعيين أحد الحكمين، فتم تعيينهما الاثنين مرة واحدة".

 

وأصاف الجريء: "لقد خاطبني الكاف يوم 28 مايو من الكاف وطالبنا كاتحاد تونسي أن نقدم ضمانا حول الأمور الأمنية وتم الاستشهاد في الخطاب بمباراة نجم المتلوي والإفريقي، التي سجلت نزول الجماهير إلى الميدان رغم أنه في مباراة نهضة بركان حدث اقتحام للملعب ولم يطلب الكاف هذه الوثيقة من الاتحاد المغربي

 

 

وتابع الجريء: "قبل 4 ساعات من انطلاق مواجهة الترجي والوداد، قال لي أحمد أحمد سأسر لك بموضوع، وأخبرني أن الفار غير متوفر فطلبت منه إعلام الفريقين، وتمّ ذلك بالفعل، ووافق الطرفان على خوض اللقاء".

 

وواصل الجريء: "لنفترض أن أحمد أحمد سلم اللقب للترجي تحت الضغوطات، فكيف يمنح لأفراد طاقم التحكيم ميدالياتهم في حجرات الملابس، وهذا موثق في تقارير.. فتسليم الحكام الميداليات اعتراف ضمني بإنهاء المهمة".

 

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