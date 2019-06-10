صيف ساخن ينتظر ليفربول.. كلوب يطلب دعم 3 مراكز
الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:42 ص
الفجر الرياضي
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يخطط يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لعقد صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن يورجن كلوب يريد تعزيز بعض المواقع في الفريق يتقدمها حراسة المرمى لغياب البديل المميز للحارس البرازيلي أليسون بيكر.
ويسعى كلوب لضم حارس فريق كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثريدج، حتى يكون الحارس الثاني، بالنظر إلى الرحيل المتوقع للألماني لوريوس كاريوس.
وينوي كلوب تدعيم مركزي الظهير الأيمن، الذي يشغله ترنت ألكساندر أرنولد ومركز الظهير الأيسر ، الذي يشغله أندي روبرتسون.
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