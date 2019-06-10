حفل زفاف "راموس" بدون أحمر وأخضر وبرتقالي ومحمول

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن شروط غريبة أن لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني وبيلار روبيو يوم 15 من شهر يونيو.

وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور "غير مرغوب فيها".

وتضم الشروط عدم ارتداء المدعوين مجموعة من الألوان خلال الزفاف وهي الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

ويسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

ويتزوج راموس (33 عاما) أخيرا من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).