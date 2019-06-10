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الأهلي يتأهل لمفاجأة صادمة للجبلاية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:26 ص
الأهلي يتأهل لمفاجأة صادمة للجبلاية
الأهلي
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عمرو مصطفى
 
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تصعيد أزمة مؤجلات مباريات الدوري الممتاز مع اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة بعد الشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية.

 

ومن المقرر أن يشكو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة اتحاد الكرة إلى لجنة التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية بشأن المطالبة بإنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق باقي مطالبه في المذكرة الأخيرة التي أرسلها للجبلاية.

 

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم في حضور هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

وحاول الوزير وأبوريدة الضغط على محمود الخطيب في الجلسة بكل الطرق وإقناعه بإكمال الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب رئيس النادي الأهلي.

 

وتم الإتفاق بين جميع الأطراف على عقد جلسة جديدة غدًا على أمل التوصل لاتفاق بينهم.

 

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المزيد عن: الدوري المصري الاهلي ازمة الاهلي والجبلاية اخبار الاهلي
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