الأهلي يتأهل لمفاجأة صادمة للجبلاية
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تصعيد أزمة مؤجلات مباريات الدوري الممتاز مع اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة بعد الشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية.
ومن المقرر أن
يشكو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة اتحاد الكرة إلى لجنة التسوية والتحكيم باللجنة
الأولمبية بشأن المطالبة بإنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق
باقي مطالبه في المذكرة الأخيرة التي أرسلها للجبلاية.
وعقد الدكتور أشرف
صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم في حضور
هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وحاول الوزير وأبوريدة
الضغط على محمود الخطيب في الجلسة بكل الطرق وإقناعه بإكمال الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا
لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب رئيس النادي الأهلي.
وتم الإتفاق بين
جميع الأطراف على عقد جلسة جديدة غدًا على أمل التوصل لاتفاق بينهم.
- عاجل.. سمير زاهر يدرس الترشح لانتخابات الأهلي وصدمة قوية للخطيب وطاهر
- جلسة بين الخطيب وأبوريدة فى الأهلي
- عاجل.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك لمجلسي الوزراء والنواب و4 جهات رسمية
- عاجل.. الأهلي يحذر من كارثة رئيس الزمالك في أمم إفريقيا ويطالب بحجب قناته
- الأهلي يحاكم رئيس الزمالك.. 5 اتهامات و6 جهات حكومية وسيديهات ويوتيوب
- العقوبات المنتظرة على الأهلي حال الانسحاب من كأس مصر
- تجميد عقوبة إيقاف رئيس الزمالك
- عاجل.. الزمالك يدرس تجميد النشاط الرياضي
- خاص - اتحاد الكرة يكشف حقيقة تظلم رئيس الزمالك على قرار إحالته للانضباط