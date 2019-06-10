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التعليم: "امتحان التابلت لا مثيل له.. وفنلندا مش عارفة تعمل زيه"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:47 ص
التعليم: امتحان التابلت لا مثيل له.. وفنلندا مش عارفة تعمل زيه
التابلت
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نعيم يوسف
 
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كشفت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان الإلكتروني بـ"التابلت"، إنجاز لمصر من جميع النواحي، ولا مثيل له في العالم من ناحية التكنولوجيا، والعديد من دول العالم تطلبه من مصر.

ولفتت الوزارة في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر": "فنلندا مش عارفة تعمل امتحان زي ده لـ100 ألف واحد، وإحنا كنا بنمتحن في اليوم تقريبا نصف مليون طالب، ونصححهم".

وأوضحت أن الطلبة أجابوا بشكل ممتاز، وسيتم تدريبهم جيدا، وتدريب المدرسين، وهذا يدل على أن الطالب المصري إذا أتيحت له الفرصة يحصل على نتيجة مرتفعة.

وشددت على أن الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة سارت بشكل جيد، وحتى الآن كل شيء يسير وفقا للخطة، نافية ما تردد عن تسريب الامتحانات.

وأكدت أن ما حدث هو حوادث فردية من أربعة أو خمسة طلبة من بين 560 ألف طالب، حيث استطاع هؤلاء الطلبة تصوير الامتحان بكاميرا، مستغلين وجودهم في لجنة خاصة مراعاة لظروفهم، مشددة على أنه لا يوجد تسريب، وهناك أجهزة سيادية تحرك الأوراق، وأي شخص يدعي تسريب الامتحان "كذاب" وينصب على الناس.

ولفتت الوزارة إلى أن المستهدف من التطوير هم طلبة المدارس الحكومية، وفي النهاية إذا اهتموا باستذكار دروسهم سوف يكونون مثل طلبة المدارس الدولية.
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