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ضربة موجعة تهدد أمم إفريقيا 2019

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:46 ص
ضربة موجعة تهدد أمم إفريقيا 2019
منتخب مالي
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الفجر الرياضي
 
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يواجه منتخب مالي خطر الاستبعاد من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر وتنطلق يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

 

وكشف الموقع الرسمي لراديو فرنسا الدولي (RFI) عن أن منتخب مالي يواجه خطر الاستبعاد بسبب عدم تسوية اتحاد الكرة المالي لأزمات التدخل الحكومي التي جمدت النشاط في مارس 2017.

 

 

وشدد فيرون أومبا مسؤول برامج التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدول إفريقيا والبحر الكاريبي، على أنه اجتمع برئيس الوزراء المالي بوبو سيسيه ونقل له رسالة جياني إينفاتينو رئيس الفيفا لمحاولة حل الأزمة قبل 15 يونيو موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المالي وإجراء انتخابات جديدة تنهي التدخل الحكومي.

 

 

وأصبح الكاف في ورطة لأن المادة 68 من الفصل 27 من لائحة الاتحاد الإفريقي أنه حال انسحاب منتخب أو عدم مشاركته ببطولة قارية يتم استكمال البطولة بالعدد المتبقي وهو ما يعني أن المجموعة الخامسة التي تضم تونس وأنجولا وموريتانيا ستسجل حالة عدم تكافؤ الفرص لأنها ستخوض عدد مباريات أقل من باقي المجموعات

 

 

 

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