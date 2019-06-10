تعليق صادم من كريستيانو رونالدو عن فوزه بالكرة الذهبية

أكد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال أنه لا ينشغل بفوزه بجائزة الكرة الذهبية بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.

وقال رونالدو لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "لقد قدمت كل ما لدّي طوال مسيرتي والأرقام تتحدث عن نفسها فأنا لا أهتم بما يقوله الناس".

وتابع عن ترشيحه للكرة الذهبية: "بالتأكيد الجوائز الفردية تساعد على تقديم الأفضل لكنني لست مهووسًا بالجوائز ولا أعرف إن كنت أستحقها أم لا لكن عمومًا اجتماع الألقاب الجماعية والفردية يساعد على الفوز بها".