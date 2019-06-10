تعليق صادم من كريستيانو رونالدو عن فوزه بالكرة الذهبية
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:23 ص
الفجر الرياضي
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أكد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال أنه لا ينشغل بفوزه بجائزة الكرة الذهبية بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.
وقال رونالدو لصحيفة
"أبولا" البرتغالية: "لقد قدمت كل ما لدّي طوال مسيرتي والأرقام تتحدث
عن نفسها فأنا لا أهتم بما يقوله الناس".
وتابع عن
ترشيحه للكرة الذهبية: "بالتأكيد الجوائز الفردية تساعد على تقديم الأفضل لكنني
لست مهووسًا بالجوائز ولا أعرف إن كنت أستحقها أم لا لكن عمومًا اجتماع الألقاب
الجماعية والفردية يساعد على الفوز بها".
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