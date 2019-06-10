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تعليق صادم من كريستيانو رونالدو عن فوزه بالكرة الذهبية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:23 ص
تعليق صادم من كريستيانو رونالدو عن فوزه بالكرة الذهبية
رونالدو
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الفجر الرياضي
 
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أكد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال أنه لا ينشغل بفوزه بجائزة الكرة الذهبية بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.

 

 

وقال رونالدو لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "لقد قدمت كل ما لدّي طوال مسيرتي والأرقام تتحدث عن نفسها فأنا لا أهتم بما يقوله الناس".

 

 

وتابع عن ترشيحه للكرة الذهبية: "بالتأكيد الجوائز الفردية تساعد على تقديم الأفضل لكنني لست مهووسًا بالجوائز ولا أعرف إن كنت أستحقها أم لا لكن عمومًا اجتماع الألقاب الجماعية والفردية يساعد على الفوز بها".

 

 

 

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