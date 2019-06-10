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نجم إنتر ميلان يقترب من الرحيل وهذه وجهته القادمة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:07 ص
نجم إنتر ميلان يقترب من الرحيل وهذه وجهته القادمة
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن وكيل أعمال النجم الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان قد تواجد في ميلانو، وعلى جدول أعماله اجتماع مع مسؤولي الإنتر، لحسم مصير اللاعب.

وذكر موقع "أخبار الإنتر" أن اللاعب الكرواتي في السوق الحالي وتقيّم بطاقته بـ30-35 مليون يورو، ومن المقرر أن يعود وكيله إلى إنجلترا في الأيام القادمة لإيجاد حل مهم وجذّاب للجميع.

وأشارت التقارير إلى أنه ليس سراً بأن إيڤان يحلم منذ فترة في اللعب بالدوري الإنجليزي، وأيضاً يتواجد على جدول أعمال وكيل بيريسيتش اجتماعات مع أندية يوڤنتوس وميلان.
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