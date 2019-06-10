إنتر ميلان يقترب من ضم موهبة إيطاليا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:00 ص
عمر عبدالعزيز
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يقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم التعاقد مع موهبة إيطالية من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه غداً سيكون هناك اجتماع بين ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، وجيوليني رئيس كالياري من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا لاعب كالياري.
الجدير بالذكر ان كالياري يطلب 50 مليون يورو، فيما يريد الإنتر إغلاق الصفقة بـ30 مليون يوور بالإضافة إلى لاعب، حيث أن كالياري يحبون باستوني وديماركو وإيدير.
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