إنتر ميلان يقترب من ضم موهبة إيطاليا

يقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم التعاقد مع موهبة إيطالية من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه غداً سيكون هناك اجتماع بين ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، وجيوليني رئيس كالياري من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا لاعب كالياري. وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه غداً سيكون هناك اجتماع بين ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، وجيوليني رئيس كالياري من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا لاعب كالياري.



