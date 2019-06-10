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إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس - الإسماعيلية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:26 ص
إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس - الإسماعيلية
حادث
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أبوبكر عبد المعز
 
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أصيب ١٢ شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس - الإسماعيلية وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بالسويس.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الاسماعيلية وآسفر ذلك عن إصابة ١٢ شخص تم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي بالسويس والاصابات مابين كسور وكدمات وجروح، وقام الدكتور محمد حواش مدير المستشفى برفع حاله الاستعداد بالمستشفى واستدعاء فريق إدارة الأزمات وتم التعامل مع الحالات لتلقى العلاج اللازم.

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