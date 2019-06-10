يوفنتوس يرفض مقترح إنتر ميلان بمبادلة نجميهما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد تقدم بعرض مبادلة لاعبين، بينه وبين نظيره يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وذكرت صحيفة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، فقد عرض الإنتر على يوڤنتوس مبادلة الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بـ الظهير البرتغالي جواو كانسيلو. وذكرت صحيفة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، فقد عرض الإنتر على يوڤنتوس مبادلة الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بـ الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.



