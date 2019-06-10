يوفنتوس يرفض مقترح إنتر ميلان بمبادلة نجميهما
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:51 ص
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد تقدم بعرض مبادلة لاعبين، بينه وبين نظيره يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت صحيفة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، فقد عرض الإنتر على يوڤنتوس مبادلة الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بـ الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.
وأشارت التقارير إلى أن يوڤنتوس يفضّل بيع البرتغالي لمانشستر سيتي الإنجليزي بـ50مليون يورو، وبالنسبة لتبادل ديبالا - إيكاردي فهو صعب، نظراً لتردد باولو ورغبة ماورو بالبقاء في النيراتزوري.
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