الأزهر يدين اقتحامات المستوطنين للأقصى.. ويؤكد: عروبة القدس لا تقبل العبث
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:55 ص
محمود الجلاد
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أدان الأزهر الشريف بشدة، الاقتحامات المتتالية التي يقوم بها المستوطنين الإسرائيليين عبر باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك لأداء طقوسهم التلمودية بداخله على مدار اليوم الأحد، وغدا، وسط تسهيلات من شرطة الاحتلال.
وأكد الأزهر الشريف أن مثل هذه الممارسات الغاشمة التي تسعى إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك؛ لن تغير التاريخ، وستبقى قضية القدس حية إلى أن نستعيدها من أيدي الغاصبين.
وشدد أن عروبةَ القدس والمسجد الأقصى أمر لا يقبل العبث، وحقيقة ثابتة لن تفلح محاولات الصهيونية العالمية في تزييفها أو محوها.
ودعا الأزهر جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها، والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة، وصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدَّى القَرارات الدوليَّة.
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