قيادي إخواني سابق يفجر مفاجأة عن "أبوتريكة": غير مصري

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قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني السابق، إن الكابتن محمد أبوتريكة إخواني صميم، ورجل الجماعة في المجال الرياضي، معقبًا: "شفت أبو تريكة في الجماعة مع عصام العريان".



وتابع "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية من أصول مجهولة ووالده جاء واستوطن محافظة البحيرة بالقرب من مولد ابو حصيرة اليهودي، وكذلك أبو تريكة من أصول فلسطينية، معقبًا: "وكأن من يشارك في هدم الهوية المصرية لا بد أن يكون غير مصري".



ولفت إلى أن عدد أعضاء تنظيم الإخوان في 2011 وصل لـ380 ألف، معقبًا: "ما تبقى الآن من أعضاء الإخوان الفترة الحالية لا يزيد عن 50 ألف، وهم عبارة عن أشخاص غير مسلمين ليس لهم علاقة بالإسلام أو الوطن أو الأخلاق".



