نابولي يقترب من خطف موهبة بوكا جونيورز

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي صار قريبًا جدًا من حسم التعاقد مع موهبة لاتينية واعدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي في طريقه الى التعاقد مع الموهبة الارجنتينية أوغستين ألمندرا مواليد2000 لاعب بوكا جونيوز الأرجنتيني. وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي في طريقه الى التعاقد مع الموهبة الارجنتينية أوغستين ألمندرا مواليد2000 لاعب بوكا جونيوز الأرجنتيني.



