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نابولي يقترب من خطف موهبة بوكا جونيورز

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:36 ص
نابولي يقترب من خطف موهبة بوكا جونيورز
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي صار قريبًا جدًا من حسم التعاقد مع موهبة لاتينية واعدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي في طريقه الى التعاقد مع الموهبة الارجنتينية أوغستين ألمندرا مواليد2000 لاعب بوكا جونيوز الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن اللاعب الشاب قد تم استبعاده من منتخب الأرجنتين لأقل من 20 عاماً، حيث أن جينتولي يستعد لعقد صفقة بأقل من 20مليون يورو.
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