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نقيب المأذونين: "أحمل مسؤولية العنف ضد المرأة لأئمة المساجد وعلماء الدين"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:45 ص
نقيب المأذونين: أحمل مسؤولية العنف ضد المرأة لأئمة المساجد وعلماء الدين
الشيخ إسلام عامر
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أمنية فوزي
 
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علق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على العنف ضد المرأة، قائلًا إنه لا يوجد ضرب مبرح للمرأة بهذه الطريقة سوى في مصر.

وحمّل "عامر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، المسئولية لخطباء المساجد وعلماء الدين الذين لم ينوهوا عن العنف ضد المرأة في خطبة الجمعة ودروس الدين.

وعلق على العنف ضد الزوجات، قائلًا: "هو إحنا بنجيب بنات الناس عشان نبهدلها، نحن نعاني من خلل أسري".
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المزيد عن: العنف ضد المرأة الشيخ إسلام عامر اخبار مصر
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