نقيب المأذونين: "أحمل مسؤولية العنف ضد المرأة لأئمة المساجد وعلماء الدين"
الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:45 ص
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على العنف ضد المرأة، قائلًا إنه لا يوجد ضرب مبرح للمرأة بهذه الطريقة سوى في مصر.
وحمّل "عامر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، المسئولية لخطباء المساجد وعلماء الدين الذين لم ينوهوا عن العنف ضد المرأة في خطبة الجمعة ودروس الدين.
وعلق على العنف ضد الزوجات، قائلًا: "هو إحنا بنجيب بنات الناس عشان نبهدلها، نحن نعاني من خلل أسري".
Advertisements
المزيد عن: العنف ضد المرأة الشيخ إسلام عامر اخبار مصر
- نقيب المأذونين: "بعض الزوجات تطلب الخلع لأسباب تافهة"
- نقيب المأذونين: مكاتب الزواج قنبلة موقوتة
- نقيب المأذونين: يجب تجريم ولي الأمر عند زواج ابنته في سن قاصر
- نقيب المأذونين: حملات مكثفة بالمحافظات ضد الزواج المبكر
- نقيب المأذونين: معدلات الطلاق الشفهي عالية جدًا
- نقيب المأذونين يتقدم ببلاغ فوري على الهواء ضد "المأذون الفرفوش"
- نقيب المأذونين يحرج "المأذون الفرفوش" بمفاجأة غير متوقعة على الهواء (فيديو)
- نقيب المأذونين: "المأذون الفرفوش" خرج عن نطاق المهنة (فيديو)
- نقيب المأذونين: بعض القرى تفرض 200 جرام ذهب "شبكة"
- "أزهري": الشرع أحل ضرب المرأة باستخدام السواك فقط