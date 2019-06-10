أسطورة تونس يكشف عن فضيحة الاتحاد الإفريقي
فتح طارق ذياب أسطورة الكرة التونسية النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيسه أحمد أحمد مطالبًا بتغييره في أقرب وقت.
وقال طارق ذياب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "بالنسبة لي، الاتحاد الافريقي هو أسوأ اتحاد في العالم، نحن متأخرون بسبب هذا الاتحاد، لدينا مشاكل في التحكيم ومشاكل في التنظيم ولدينا رئيس اتحاد إفريقي ضعيف".
وأضاف طارق ذياب "يجب أن يتم تطوير الكاف، لدينا لاعبين كبار في إفريقيا، لم يحدث أن رأينا نجم كبير مثل جورج ويا أو إيتو أو دروجبا على رأس الاتحاد الإفريقي".
وتابع ذياب: "الملاعب الافريقية سيئة للغاية، انظروا كيف يطور الاتحاد الأوروبي أنديته المحلية وفي افريقيا لا نرى هذا الأمر.. رأينا جميعًا الفضيحة التي حدثت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتحدثون عن النفوذ التونسية؟ كيف، لقد تعادلنا 1-1 في المغرب وكنا الأقرب للفوز في العودة، الـ var هو مشكلة الكاف وليست مشكلة الترجي".
وواصل ذياب: "حان وقت التغيير، حان وقت التغيير، حان وقت التغيير".
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