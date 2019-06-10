فخري الفقي: 70% من مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي تصب في مصلحة المواطن

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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن أي إصلاح اقتصادي هدفه المواطن في نهاية الأمر، لأنه يعمل على تحسين معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن 70% من مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي تعالج الاختلالات المالية، وهذا يصب في مصلحة المواطن.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن المواطن البسيط يريد توفر الطعام والشراب بأسعار معتدلة، والحصول على فرصة عمل، وخدمات حكومية بجودة عالية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وضع وفقًا لهذا الإطار.



ولفت إلى أن معدل التضخم بعد تحرير سعر الدولار وصل لـ34 %، وانخفض في عام 2018 لـ14.5%، وخلال أول خمس شهور من العام الحالي انخفض معدل التضخم لـ12%، وهذا يعني أن التضخم أقل حدة على المواطن في الفترة الأخيرة.

