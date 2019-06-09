ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كبار الدوري البرتغالي يتنافسون لضم مهاجم ريال مدريد

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:27 م
كبار الدوري البرتغالي يتنافسون لضم مهاجم ريال مدريد
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
بعد إهتمام من نادي بنفيكا البرتغالي، فإنه يحاول بورتو التعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسباني، راؤول دي توماس، والذي يلعب على سبيل الإعارة لصالح رايو فاليكانو.

وأفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإنه يريد رئيس نادي بورتو، بينتو دا كوستا، الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تربطه مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع راؤول دي توماس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن المهاجم الإسباني خلال إعارته في الموسم الماضي مع رايو فاليكانو، تمكن من تسجيل 14 هدفاً في 34 مباراة.
Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد رايو فاليكانو راؤول دي توماس بوروتو بنفيكا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي