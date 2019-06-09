كبار الدوري البرتغالي يتنافسون لضم مهاجم ريال مدريد
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:27 م
عمر عبدالعزيز
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بعد إهتمام من نادي بنفيكا البرتغالي، فإنه يحاول بورتو التعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسباني، راؤول دي توماس، والذي يلعب على سبيل الإعارة لصالح رايو فاليكانو.
وأفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإنه يريد رئيس نادي بورتو، بينتو دا كوستا، الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تربطه مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع راؤول دي توماس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
الجدير بالذكر أن المهاجم الإسباني خلال إعارته في الموسم الماضي مع رايو فاليكانو، تمكن من تسجيل 14 هدفاً في 34 مباراة.
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