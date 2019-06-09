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أمانة الطائف تتوعد الحسابات الوهمية بالملاحقة

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:20 م
أمانة الطائف تتوعد الحسابات الوهمية بالملاحقة
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الفجر السعودي
 
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توعدت أمانة محافظة الطائف، الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالملاحقة.

وأضافت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن بلدية "المويه" لا يوجد لها أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذلك فإن أي حسابات سيتم ملاحقتها نظامًا لدى الجهات الرسمية.

يذكر أن من بين الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، هي إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية؛ حيث تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما ينص النظام أيضًا على معاقبة كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية سواء إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تندرج تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، او الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

ويجرِّم النظام أيضًا، المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

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المزيد عن: الوهمية الملاحقة الحسابات أمانة طائف
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