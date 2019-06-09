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هند عاكف تكشف لـ"الفجر الفني" الصور الأولى من "بهلوان رغم انفه"

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:17 م
هند عاكف تكشف لـالفجر الفني الصور الأولى من بهلوان رغم انفه
هند عاكف
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الفجر الفني
 
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كشفت النجمة الشابة هند عاكف الصور الأولى من شخصيتها في "بهلوان رغم انفه"، والتي تقام بروفاتها حاليًا على مسرح رومانس بوسط البلد استعدادًا لافتتاحها يوم الخميس المقبل 13 يونيو.

 

العرض بطولة النجمة هند عاكف، رضا حامد، رضا الجمال، خالد محروس، مع مجموعة من الشباب الجدد منهم: عبير الشاعر، ماندو الشاعر، يوسف القرش، محمد ممدوح، أميرة علي، تامر المصري، أحمد علي، حكيم مصطفى، محمد أبواليزيد، سيف محمد، أحمد هاني، محمد الغندور، سامح حسين، إيمان علي.

 

"بهلوان رغم انفه" ديكور محمود عادل، أشعار محمد الشاعر، الحان صالح أبوالدهب، مساعد مخرج محمود قطب، مخرج منفذ أحمد طاهر، استعراضات وتأليف وإخراج ممدوح صالح.

هند عاكف تكشف لـ"الفجر الفني" الصور الأولى من "بهلوان رغم انفه"
هند عاكف تكشف لـ"الفجر الفني" الصور الأولى من "بهلوان رغم انفه"
هند عاكف تكشف لـ"الفجر الفني" الصور الأولى من "بهلوان رغم انفه"
هند عاكف تكشف لـ"الفجر الفني" الصور الأولى من "بهلوان رغم انفه"
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