هل يتسبب مبابي في رحيل نيمار؟

تناقشت وسائل إعلام فرنسية عن الأسباب التي قد تدفع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان للرحيل عن صفوف الفريق.





وأفاد برنامج تيليفوت على فضائية TF1 الفرنسية بأن اقتراب البرازيلي ليوناردو من العودة مرة أخرى للإدارة الرياضية في PSG قد يجعل نيمار يفكر بقوة في الرحيل.





وأكد البرنامج الفرنسي أن ليوناردو يطمح في بناء المشروع الجديد للفريق حول نجم الفريق كيليان مبابي وهو الوضع الذي لن يرضى به نيمار.





وأشار البرنامج الفرنسي إلى أن عودة ليوناردو تعني أيضا الاستغناء تدريجيا عن خدمات المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أنتيرو هنريكي والذي كان السبب في إقناع نيمار بتفعيل الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة للانضمام إلى الفريق قبل عامين.





وأكد البرنامج الفرنسي أن ليوناردو سيكون لديه عدة مهام في PSG مثل إعادة هيكلة الأجهزة الفنية بالنادي وحسم مصير اللاعبين الراحلين وكذلك إقناع نيمار بالاستمرار في صفوف الفريق.