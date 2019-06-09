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وكيل أعمال "بيل" وسياسة اليوم الأخير في الميركاتو

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:13 م
وكيل أعمال بيل وسياسة اليوم الأخير في الميركاتو
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، يتبع تكتيك "اليوم الأخير في الميركاتو"، حيث تبقى 3 مواسم في عقد بيل مع ريال مدريد ولا يُريد ان يخسر الأموال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن بارنيت قد أخبر بيل بأنه سينتظر إلى اليوم الأخير ليأتي بعرض إلى ريال مدريد من أجل بيع بيل. 

وسيقوم بارنيت بالبحث عن وجهة جديدة لبيل حيث يُريد ان تتم الصفقة مُقابل مبلغ بسيط ولكن براتب كبير لبيل ولهذا سيأتي بالعرض إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة لكي يوافق ريال مدريد على بيعه.
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