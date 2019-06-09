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الناتو يبدأ مناورات ضخمة في البلطيق

الأحد 09/يونيو/2019 - 10:08 م
الناتو يبدأ مناورات ضخمة في البلطيق
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وكالات
 
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بدأت في حوض بحر البلطيق اليوم، المناورات البحرية السنوية السابعة والأربعون "BALTOPS 2019"، بمشاركة سفن من 18 دولة من أعضاء الناتو وشركائه.

وستستمر المناورات حتى يوم 21 يونيو الجاري، وتشارك فيها حوالي 50 سفينة وغواصة، و40 طائرة حربية ومروحية، وكذلك 8,6 ألف عسكري.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو: "يتمتع بحر البلطيق، بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للحلف، حيث تطل على مياهه 6 دول من أعضاء الناتو. ومناورات BALTOPS تنفذ منذ 47 عاما".

وزعمت بأن هذه المناورات، ليست موجهة ضد أحد، وقالت: "من الواضح، أن الوضع الأمني في المنطقة، تدهور بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وهذه المناورات ستسمح بالتحقق من مدى جودة العمل المشترك لقواتنا، وتُظهر أن الناتو يمكنه الدفاع عن نفسه ضد أي خصم".

وأكد مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الأحد، انطلاق أول عشر سفن حربية، بالفعل من مدينة كيل الألمانية، حيث تتمركز مجموعة الناتو.


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