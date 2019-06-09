خالد أبو بكر: ماتشهده مصر الآن من مكافحة فساد لم يحدث منذ 60 عامًا

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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر تتعرض لهجمة من وسائل إعلام أجنبية بشأن الاقتصاد المصري، مشيدًا برد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء على تلك الهجمة، وتوضيحه لوضعنا الاقتصادي.



وأشار "أبو بكر"، خلال ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن مصر تسير في الطريق السليم، منها حل مشكلة الكهرباء، وتوفر الدولار، وزيادة الأجور والمعاشات، معقبا أن مصر لم تتحول لسويسرا، ولكن الوضع تحسن.



وأضاف أن أعداء مصر يحاولون خلق حالة من عدم الثقة بين المواطن وقيادته، متابعا: "والله العظيم ما تشهده مصر الآن من مكافحة الفساد لم يحدث من 60 عام"، حيث أن عهود كل الرؤساء السابقين كان بها فساد.

