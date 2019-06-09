بشهادة الجمهور: نجوم شباب أبدعوا في 2019 وينتظرهم الجمهور العام المقبل

شهد السباق الرمضانى انتشار الفنانين الشباب فى الأعمال الدرامية بشكل واضح ، ويأتى فى مقدمة الفنانين الشباب الذين تألق ظهورهم بشكل ملحوظ ولفتوا انتباه الجميع وحققوا نجاحًا جماهيريًا فى السباق الرمضانى محمد على رزق، عصام السقا، كريم أسامة، هنادى مهنا، ياسمين رحمى، محمد عز، عمر الشناوى، ياسمين صبرى.





استطاع الفنان " محمد على رزق " أن يثبت للجمهور من خلال مشاركته بمسلسلى كلبش 3 وأبوجبل إنه مختلف وقادر على التنوع، و نال إشادات واسعة بشخصيته الشريرة التي جسدها بحرفية شديدة في مسلسل "أبو جبل"، وشخصيته الكوميديه في الجزء الثالث من "كلبش".





و شارك الفنان الشاب عصام السقا فى الماراثون الرمضانى الحالى بـ3 مسلسلات، أولها "كلبش 3" للنجم أمير كرارة و جسد فيه شخصية شاب لديه شركة سوشيال ميديا ، والثانى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، وأجسد فيه دور شاب من أسرة ثرية، ودائما يراه أبوه يعيش على عكس تفكيره" ، والثالث كضيف شرف" فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين .





و نجح الفنان كريم أسامة، أن يصنع لنفسه اسمًا بين زملائه فى الوسط الفنى، وأصبح لديه جمهور كبير ينتظر أعماله ويتفاعل دائماً مع أخباره وكل جديد يقدمه ، وشارك " كريم " فى المارثون الرمضانى بمسلسلى زلزال والذى جسد فيه شخصية دكتور الجامعة ، مسلسل حكايتى والذى جسد فيه مقدم مسابقة الموضة العالمية والتى انتهت بفوز بطلة المسلسل الفنانة " ياسمين صبرى "





خطفت الممثلة الشابة هنادى مهنا الأنظار خاصة فى دورها بمسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والشخصية التى تجسدها خلال الأحداث، وهو ما جعلها سبب في الحديث عنها واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي . تشارك هذا العام في ثلاثة مسلسلات دفعة واحدة وهم، مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، و"حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، و"بركة" مع النجم عمرو سعد.





وظهرت الممثلة الشابة ياسمين رحمى كضيفة شرف فى مسلسل زلزال فى الحقات الأخيرة والتى بدورها عملت على تغيير حياة عضو مجلس النواب والذى جسد شخصيته الفنان " محمد سليمان " ، بالأضافة إلى دورها التى لقى نجح جماهيرى بمسلسل "زودياك" وجسدت فيه دور فتاه اسمها "إيمان"، تعيش في منطقه شعبية، وتعمل في مشغل ملابس.





حقق محمد عز العديد من النجاحات خلال الفترة المقبلة من خلال مشاركته في أكثر من عمل فني إلا أنه حقق انتشارا واسعا بعد مشاركته في بطولة مسلسل "الأب الروحي" من خلال شخصية " يحيى العطار"، وظهر محمد عز بشخصيتين مختلفتين فى الموسم الرمضاني فأول الشخصيات هي شخصية "زيدان" والتي يقدمها في مسلسل "لمس أكتاف" مع الفنان ياسر جلال أما الشخصية الثانية فهي شخصية "ياسر" والتي يقدمها في مسلسل " الملكة " مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.





نجح "عمر الشناوى "في حجز لنفسه مكانا في قلوب جمهور الدراما المصرية من خلال دور الضابط حسام والذى تصدر قائمة تريند موقع "يوتيوب" بمشهد استشهاده فى الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "كلبش3" ، وجسد عمر شخصية “مروان” يعمل صحفياً فى إحدى المجلات بمسلسل “سوبر ميرو” بطولة إيمى سمير غانم ، ويمر بعدة مواقف كوميدية، وتعد الشخصية التى يقدمها عمر جديدة من نوعها، بعدما تألقه الفترة الماضية بشخصية “الضابط”.





تصعد النجمة المصرية ياسمين صبري، للبطولة المطلقة للمرة الأولى في مشوارها الفني وذلك من خلال مسلسل "حكايتي" ، الذى نجح في إرضاء ذوق قطاع عريض من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في شهر رمضان،



