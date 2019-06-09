مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

استأنفت شركة مصر للطيران، مساء اليوم الأحد، رحلاتها الجوية بين مطارى القاهرة والخرطوم بعد توقفها عدة أيام رغم الإضراب الذى فرضته عدة قوى سودانية ومن بينها مطار الخرطوم .







وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: " غادرت رحلة مصر للطيران رقم 855 متوجهة إلى السودان متأخرة ساعتين و 25 دقيقة عن موعدها الأصلى ومن المقرر عودة الطائرة وهى من طراز بوينج 737 مساء اليوم برحلة رقم 856 من الخرطوم ".