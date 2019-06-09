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الأرصاد تحذر.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباحة وعسير

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:18 م
الأرصاد تحذر.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباحة وعسير
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الفجر السعودي
 
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهات، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقتي الباحة وعسير، وشمل النماص، وبارق، وتنومة، ومحايل، ويبدأ التنبيه من الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويبتهي في 11:00 مساء.

أما في منطقة الباحة، فشمل التنبيه، العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، ويبدأ في تمام 7:00 مساء، وينتهي في تمام 11:00 مساء.

بينما تستمر رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، يصاحبها تدني في مدى الروية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية، ويستمر التنبيه حتي الساعة 9:00 مساء اليوم.


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