الأرصاد تحذر.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباحة وعسير
الأحد 09/يونيو/2019 - 07:18 م
الفجر السعودي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهات، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقتي الباحة وعسير، وشمل النماص، وبارق، وتنومة، ومحايل، ويبدأ التنبيه من الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويبتهي في 11:00 مساء.
أما في منطقة الباحة، فشمل التنبيه، العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، ويبدأ في تمام 7:00 مساء، وينتهي في تمام 11:00 مساء.
بينما تستمر رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، يصاحبها تدني في مدى الروية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية، ويستمر التنبيه حتي الساعة 9:00 مساء اليوم.
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