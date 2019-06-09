"الملك لير" يستأنف عروضه الخميس والجمعة

تستأنف مسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير الدكتور يحيي الفخراني عروضها يومي الخميس والجمعة هذا الاسبوع على مسرح cairo show(الماركي) بالتجمع الخامس-كايرو فستيڤال سيتي .. وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تركيب أحدث معدات صوت وإضاءة تم استيرادها من الخارج خصيصا وتستخدم لأول مرة في عرض مسرحي بمصر.





"الملك لير " يشارك يحيى الفخراني بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة



