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"الملك لير" يستأنف عروضه الخميس والجمعة

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:18 م
الملك لير يستأنف عروضه الخميس والجمعة
الملك لير
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شيماء عطية
 
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تستأنف مسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير الدكتور يحيي الفخراني عروضها يومي الخميس والجمعة هذا الاسبوع على مسرح cairo show(الماركي) بالتجمع الخامس-كايرو فستيڤال سيتي .. وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تركيب أحدث معدات صوت وإضاءة تم استيرادها من الخارج خصيصا وتستخدم لأول مرة في عرض مسرحي بمصر.

"الملك لير " يشارك يحيى الفخراني بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة

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