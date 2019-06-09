رئيس الوزراء يبحث الملامح الأولية للبرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع وزير التجارة والصناعة، الملامح الأولية للبرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها.





وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الإقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الإستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.





وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.



