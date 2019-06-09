رئيس الزمالك في الجبلاية بسبب استكمال الدوري
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:00 م
محمد الصو
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وصل منذ قليل رئيس نادي الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل دقائق من اجتماع مسؤولي الجبلاية بشأن مستجدات الساحة الرياضية.
ويأتي حضور رئيس
الزمالك من أجل الاجتماع مع أعضاء المجلس ومناقشة اقتراح استكمال بطولة الدوري بدون
الدوليين، حسب تعليمات الجبلاية.
ويعقد مسؤولو الجبلاية
اجتماعا بعد قليل، من أجل مناقشة استكمال الدوري العام والرد على بيانات الأهلي الأخيرة،
وتهديدات بالتصعيد ضد مجلس الاتحاد
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