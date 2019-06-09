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الجمعة.. إحياء ذكرى "وردة الجزائرية" على مسرح أوبرا دمنهور

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:01 م
الجمعة.. إحياء ذكرى وردة الجزائرية على مسرح أوبرا دمنهور
وردة الجزائرية
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إسلام أمين
 
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تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ذكرى الفنانة وردة الجزائرية على مسرح دار أوبرا دمنهور يوم الجمعة المقبل في حفل فني تنظمه دار الأوبرا المصرية.

يستهل الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "في يوم وليلة" ثم تشارك الفنانة مروة حمدي بمجموعة من الأغاني التي قدمتها الفنانة وردة خلال مشوارها الفني منها "وحشتوني، حكايتي مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام".

ويبدأ الفاصل الثاني بموسيقي "حرمت احبك" ثم تشدو الفنانة إيمان عبد الغنى بباقة من أغاني وردة منها "بتونس بيك، علي عيني، العيون السود" ويختتم الحفل بمجموعة من أغاني الفنانة وردة الجزائرية.
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