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وصفة هندية بسيطة لتحضير الدجاج بالزبدة

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:50 م
وصفة هندية بسيطة لتحضير الدجاج بالزبدة
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مقادير الدجاج بالزبدة على الطريقة الهندية
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة 
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 
- الدجاج : 4 حبات (أفخاذ / منزوع العظام، ومقطَّع إلى قطع صغير) 
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم) 
- الثوم : 3 فصوص (مهروس) 
- بودرة الكاري : 2 ملعقة صغيرة 
- صلصة الكاري : ملعقة كبيرة 
- بهارات تندوري : 2 ملعقة صغيرة (مسالا) 
- غارام ماسالا : ملعقة صغيرة (توابل هندية حارَّة) 
- صلصة طماطم : ثلاث أرباع الكوب 
- الهيل الأخضر : 15 حبة (حبّ) 
- زبادي : كوب (قليل الدسم) 
- حليب جوز الهند : 2 كوب 
- ملح : حسب الرغبة 

طريقة تحضير الدجاج بالزبدة على الطريقة الهندية
1. يُضاف كلٌّ من الزبدة والزيت إلى مقلاة واسعة، على حرارة متوسِّطة. وحين تذوب الزبدة، توضع قطع الدجاج والبصل والثوم فيها، مع التقليب، وذلك حتَّى ينضج البصل، أي لنحو عشر دقائق.

2. تُضاف بودرة الكاري وصلصته و"التاندوري ماسالا" والـ"جرام ماسالا" وصلصة البندورة إلى المكوِّنات في المقلاة، مع التقليب حتَّى عدم ملاحظة أي تكتل في صلصة البندورة.

3. تنقل المكوِّنات والصلصة إلى قدر ذات قعر سميك، مع إضافة حب الهيل والزبادي وحليب جوز الهند. ويُنثر الملح.

4.  تطهى القدر، بعد تغطيتها، على حرارة خفيفة لثماني ساعات، أو على حرارة قوية لأربع ساعات.
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