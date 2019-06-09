سطو مسلح على منزل مهاجم إسبانيا

تعرض منزل الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني للاقتحام والسرقة من قبل مسلحين خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" في تقرير لها اليوم، أن هناك شخصين اقتحما منزل موراتا يوم الجمعة، حينما اللاعب في جزر الفارو لخوض مباراة المنتخب الإسباني بتصفيات يورو 2020.

وقالت مصادر بالشرطة الإسبانية إن كلا اللصين كانا مسلحين ويعتقد أنهما دخلا منزل اللاعب في حي لا موراليجا شمالي العاصمة مدريد من خلال نافذة بالطابق العلوي.

وأضافت الصحيفة أن زوجة اللاعب وولديهما التوأم كانا متواجدين بالمنزل، ولكنهما لما يتعرضا لأي أذى، ويعتقد أن اللصين سرقا عددًا من الأشياء الثمينة بالمنزل،حيث تتم مطاردتهم في الوقت الحالي من الشرطة الإسبانية