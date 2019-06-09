قائمة نيجيريا في أمم إفريقيا 2019.. غياب أجايي ونجم ليستر
الأحد 09/يونيو/2019 - 02:34 م
علي نبوي
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أعلن جيرنوت روهر المدير للفني لمنتخب نيجيريا قائمة فريقه للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
ولم تشهد القائمة
تواجد جونيورأجايي لاعب الأهلي، وإيهناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي
قائمة نيجيريا
في أمم إفريقيا
حراسة المرمى:
فرانسيس أوزوهو – إكيتشوكو إزينوا – دانييل أكبيجي.
خط الدفاع: أولالوا
أينا – عبد الله شيهو – تشيدوزي أوازييم – ويليام إكونج – ليون بالوجن – كينيث أوميرو
– جاميلو كولينز.
خط الوسط: جون
أوبي ميكيل – ويلفريد نديدي – أوجينيكارو إيتوبو – جون أوجو.
خط الهجوم: أحمد
موسى – فيكتور أوسيمن – سيمون موسيس – أوديون إيجالو – هنري أونيكورو – أليكس أيوبي
– صامويل كالو – بول أواتشو – صامويل شيكويزي
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