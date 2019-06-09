المنتخب الأوليمبي يوافق على طلبات أوزبكستان

أبدى شوقي غريب المدير الفني منتخب مصر الأويمبي على تعديل مواجهتي الفراعنة أمام منتخب أوزبكستان، وديا والمقرر لهما اليوم وبعد غد الثلاثاء، بناء على طلبات الأخير.

وطلب منتخب أوزبكستان تقديم موعد الودية الأولى لتقام فى الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة بدلاً من الرابعة والنصف، على أن تقام الودية الثانية فى الخامسة والنصف بدلاً من الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.