الرجاء المغربي يغلق باب "بانون" أمام الهلال والأهلي

أشارت تقارير مغربية إلى سعي نادي الرجاء المغربي لتمديد عقد مدافعه بدر بانون، مع إضافة مميزات مالية إلى عقده لإيقاف عملية رحيله الى الدوري السعودي بعد محاولات الهلال والأهلي للفوز بخدماته.

وأضافت التقارير أن مسئولي النادي المغربي عقدوا اجتماعًا طارئًا لدراسة عدد من الملفات ومن بينها مستقبل مدافعه بانون وعرض فكرة زيادة راتبه السنوي بطلب من المدير الفني باتريس كارتيرون.

والجدير بالذكر أن بانون كان مطلوب بشدة للذهاب الى السعودية منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن تمسك الرجاء بخدماته تسبب بعدم إتمام هذه الصفقة.