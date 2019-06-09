لتحريضها على مصر.. تأجيل دعوى تطالب بوقف بث BBC لـ11 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المستعجلة التي تطالب بوقف بث قناة BBC لجلسة 11 يونيو الجاري، للاطلاع وتقديم المستندات.





وأقام المحامي أشرف فرحات الدعوى رقم 30 لسنة 2019 مطالبا باستصدار حكم قضائي يوقف بث قناة BBC لبثها أخبارا تحرض على الدولة المصرية، وفقا للدعوى.





وذكر "فرحات" في دعواه إن القناة تنتهج سلوكا مخالفا في مجال عملها فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحي وليس إداري، وبالتالي فهي مخالفة جسبمة.





وأضاف الشاكي أن قناة بي بي سي تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد التي يقع بها المقر الإداري للقناة لكن مقرها بالقاهرة ضرب عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الاعلامي، وغضت الطرف عن الخطاب الذي تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذي طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي في الوقت الذي التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا BBC.



