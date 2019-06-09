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مانشستر سيتي ينسحب من صفقة "ماجواير"

الأحد 09/يونيو/2019 - 11:46 ص
مانشستر سيتي ينسحب من صفقة ماجواير
ماجواير
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علي نبوي
 
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يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الانسحاب من صفقة التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب ليستي سيتي، بعد المقابل المادي الكبير التي يرغب ناديه في الحصول عليه نظير الاستغتاء عنه.

 

ووفقا لصحفية "ميرور" البريطانية فإن السيتي مستعد لدفع مبلغ ٦٠ مليون جنيه استرليني للتعاقد مع ماجواير، نفس قيمة تعاقدهم مع الجزائري رياض محرز في العام الماضي.

 

وأضافت الصحيفة أن السيتي سينظر إلى خيارات أخرى سينظر لها النادي في حال لم تغيّر إدارة ليستر سيتي تقديرها لقيمة للاعب حيث ترغب في الحصول على ٩٠ مليون جنيه استرليني لبيعه.

 

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المزيد عن: هاري ماجواير مانشستر سيتي ليستر سيتي الدوري الانجليزي
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