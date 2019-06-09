خطوة مفاجئة من بول بوجبا تجاه ريال مدريد

يرغب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الرحيل عن النادي الإنجليزي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانيا عن أن بول بوجبا سيُضحى براتبه من أجل تسّهيل وصوله إلى ريال مدريد.

وأضافت التقارير أن بوجبا اتفق مع ريال مدريد لتخفيض راتبه من 20 مليون إلى 14 مليون يورو، وينّتظر فقط موافقة اليونايتد على الرحيل.



