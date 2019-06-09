الطالع الفلكى الأحد 9/6/2019..الإطَار المُنَاسِبْ!













*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 2 بَؤونَة قبطى، 9 حُزَيْرَان رُومى، 5 شوّال ، ميمُون للغاية،بوّابة السّماء مفتوحة اليوم فى ثقافة قدماء المصريين فلا تَدْعُ إلا بخير.





قال الحكيم المصرى: -إعلان جواز يحبيبتى،حسناء هيفاء ولهاء،فى العشرين من ربيعها الوردى تطلب زوجاً ،الإمضاء؟ مُراهقة.(زينات صدقى من فيلم عريس مراتى-1959)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للجَوْزَاء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الثّور لتدخل برج الجَوْزَاء فى الثالثة و37 دقيقة فجراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للسرطان فى الخامسة و18 دقيقة عصر يوم 3 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء.(تنتقل للسرطان فى 21 يونيو)

(عطارد) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد فى 27 يونيو)

الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء. (تنتقل للسرطان فى 3 يوليو))

(القمر) ------ فى العذراء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد فى 2 يوليو))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





عطارد يحكم بُرجىْ الجَوْزَاء و العذرَاء ويختص بالأمورالمنطقيّة وإعمال العقل كما أنّه بُرج الحركة السريعة ، حلول الزّهرة فى برج الجوزاء يعنى تفضيل الزّهرة/البنات العقل عن العاطفة ليكون العقل فى المركز الأوّل والعاطفة فى المركز الثانى، الزّهرة/البنات بخفّة وشطارة يستعرضن إمكانيّات كل عريس لاختيار المُناسب ، إعمال العقل والمنطق وعدم الخضوع للعاطفة التى تُوقِفْ عمليّة التفكير المنطقى أو تشوّشها أو تعمى البصيرة عن أكثر العيوب وضوحاً، هى نيللى بفيلم مذكّرات الآنسة منال التى تكشف عيوب ومساوئ كل عريس بتنحيتها أوّلا للعاطفة ، وثانياً بإعمال العقل والمنطق وفحصها للعريس بموضوعيّة ومهارة عقلية لتكشف عيوب لايراها الرجال، بذلك توفّرعلى نفسها أن تكون زوجة لرجل عاجز كنموذج فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء أو زوجة لرجل مادّى أو خانع كنموذج نجلاء فتحى بفيلم دمى و دموعى.





مهارة تسويق المُنتَج من مهارات الجوزاء الكلاميّة والتى ترتفع بحلول الزّهرة فيه ، هذا ما يفعله الباعة الجائلون رغم أنهم غيرمُتعلّمين لكنهم يقومون بالإعلان/ الجوزاء بصوت جميل وأغانٍ لطيفة/الزّهرة والتعامل مع المُشترين بلطف ، تتنافس الشركات فى تسويق مُنتجاتها للجمهور بوضع مُنتجاتها فى عُلب زَاهِيَة ملوّنَة والإعلان عنها بإعلانات غنائيّة/الزّهرة، هذا ماقامت به شادية بفيلم أضواء المدينة وَسميرة توفيق بفيلم بدويّة فى باريس ، شويكار بمسرحيّة سيّدتى الجميلة ولبلبة بفيلم أربعة إتنين أربعة، فتغييرالسّحنة/الشكل بما يتلاءم مع ذوق الزّبون/ العريس واستعمال المهارات الكلاميّة اللطيفة هى محاولة مشروعة لتغليف المُنتج فى ورقة سوليفان لامعة تشدّ حواسّ الزبون المُستهدف ولاعيْب طالما بالحلال ، التجمّل ليس كذباً أو تدليساً فأنت تأكل طعامك فى طبق مصنوع من بلاستيك زهيد أو خزف ثمين ، لكن يظل طعامك هو نفسه مع إختلاف الإطار، إختر الإطارالمُناسب لذوق زبونك المُستهدف،أمّا الكذب بشأن مركزك المالى، وظيفتك أو عيب بجسدك حَرَام ،كما يضعك تحت طائلة قانون حماية المستهلك/غضب الزبون عند كشفه لكذبتك.





تسويق المنتجات التجارية خصوصاً منتجات التجميل ومشاريع الزواج ترتفع بحلول الزهرة فى برج الجوزاء ، من وجهة نظر سلبيّة فحلول الزّهرة فى الجَوْزَاء قد يجعل الزهرة/الفتيات عُرضَة لشخص له مهارات كلاميّة مُرتفعة يتميّزبالوَجَاهَة واللباقَة والسّرعة فى الإتصال والإنفصال/ كوكب عطارد حاكم الجوزاء ،فما أن يتحصّل على مرغوبه حتى يُطلق ساقيْه للريح ليترك الزّهرة لمصيرها لتكون نموذج عن سهير رمزى بفيلم مع حُبّى وأشواقى أو ميرفت أمين بفيلم نغم فى حياتى ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*فيستاليا ، مهرجان رُومانى قديم....





فيستاليا نسبةً إلى فيستا سيّدة النّار وراعية الخبّازين والمسؤلة جنباً إلى جنب مع جونو زوجة جوبيتر فى حماية العذريّة والفتيات والنساء يحل اليوم مهرجانها وإن كان الكثير يؤكد أن المهرجان بدأ بالفعل فى 7 يونيه، لكنّه على كل الأحوال يستمر لثمانية أيّام، خلال هذا المهرجان يتم ربط العذريّة والخبز والنّارمعا، المهرجان يختص فى الأساس بالفتيات فقط ورعايتهنّ والحفاظ على سلامة عذريتهنّ ، نار فيستا تشمل إشعال ثلاث بقع مستديرة من النّار فى أحد المعابد الرّومانيّة المسقوفة خوفاً من هطول أمطار تُطفئ النّار، االنّيران الثلاثة يَرْمُزْنَ للمنزل والعائلة والمدفأة ، يتم نَصْبْ حلقتىْ النّار إحداهُما جهة الشّرق والأخرى جهة الغرب ، بينما الثالثة والأهم فتوضع جهة الجنوب كدرع لحماية المنطقة السفليّة لدى الفتيات من أىّ إعتداء مُحتمل.





تقوم الفتيات ولمدة ثمانية أيّام بخبز بعض الحنطة على هيئة كعكة وتقديمها فى المعبد ليأكلها الفقراء ويتم جلب الماء لصناعتها من نبع على أن يكون الإبريق الذى يحمل الماء ضيّق القعر ولايلمس الأرض وتحرص الفتاة ألا تقع منه قطرة فالإبريق بالماء الذى بداخله يرمز لعذريتها، تتوجه الفتيات للخبازين لخبز الكعكة قبل التوجه بها للمعبد، الخبّازين يعملون طوال الثمانية أيام وفى نهاية الفترة يضعون وردة فى رؤوسهم كعلامة على فرحتهم بحماية فتيات بلادهم ورعاية فيستا لأفرانهم فـ فيستا كما هى راعية الفتيات فهى أيضاً راعية النّار ومن يشتغل بها.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا ألم لامكسب، مقولة مفادها أنّ الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،لاتنزعج من مشاكل العمل فهى تراكم لخبراتك.





برج الثور: إتفاقات رسميّة بغرض الزواج واردة لك أو لأحد أفراد أسرتك ، تأكد من مُناقشة التفاصيل الصغيرة التافهة فمنها تبدأ المشاكل الكبيرة.





برج الجوزاء: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج السّرطان: لاتفوّض الآخرين لأداء عملك الذى تبرع فيه فلن يقومو بأدائه كما ينبغى ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتين قبل أن تتصرف ، وفكر ثلاث مرات قبل أن تحكم على الآخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.





برج العذراء: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لا يحمى المغفلين،أوتَخَلّ فوراً عن البضاعة-المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج العقرب: أسلوب قديم ترجع لتطبيقه لتكتشف أن الطرق القديمة لاتزال شابة ولها التأثيرالمفيد ، فى العمل إبتعد عن الطرق المُختصرة غير المأمونة.





برج القوس: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: فى العاطفة أو العمل رغبتك أن تمزج بين الفضائل والصغائر قد يفسد أكثر مشاريعك إستعداداً للنجاح ،نقطة حبر واحدة كافية لتلويث كوب حليب.

برج الدّلو: قم بالعدّ حتى عشرة ومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.



