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مسؤول في الخارجية الأمريكية يصف قدرات إيران بالفوتشوب

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:59 ص
مسؤول في الخارجية الأمريكية يصف قدرات إيران بالفوتشوب
براين هوك
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وكالات
 
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قال الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، أن النظام الإيرانى يلجأ للفبركة الاعلامية.

 

ونشرت الخارجية الأمريكية مقطع فيديو لهوك على حسابها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قالت فيه "براين هوك يفضح الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيرانى لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تحرير صور على "فوتوشوب" لإظهار تزايد قوته الصاروخية، والإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.".

 

ويظهر مقطع فيديو الممثل الخاص بشأن ايران، برايان هوك، يفضح الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تحرير صور على "فوتوشوب" لإظهار تزايد قوته الصاروخية، والإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.

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المزيد عن: قدرات ايران براين هوك ايران الخارجية الامريكية
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