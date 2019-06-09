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الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقتي الموسم

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:45 ص
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقتي الموسم
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محمد الصو
 
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كثف مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مفاوضاته مع محمود متولي وباهر المحمدي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي؛ للحصول على خدماتهم خلال الموسم المقبل.

 

ويسعى النادي الأهلي، لحسم الصفقتين بناءًا على أوامر مارتن لاسارتي المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

 

ويعد متولي والمحمدي؛ أحد أعمدة الدراويش الأساسية بالموسم الجاري؛ وانضم الأخير لقائمة المنتخب الوطني الأول استعدادًا للأمم الإفريقية المقبلة.

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