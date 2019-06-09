مدير الامتحانات بالتعليم يوجه نصيحة لأولياء الأمور طلاب الثانوية العامة



وأضاف "عبدالحكيم"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذا سيكون أمر مستمر، وهذا بتوصيات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وتابع، أن الطالب الذي استذكر دروسه جيدًا سوف يستطيع الإجابة، مشددًا على أن الوزير طالبهم بعدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات، وهذا سيكون منهج للوزارة.



ووجه نصيحة للعائلات، قائلا: إن النصيحة الأولى والأخيرة هي الهدوء في التعامل مع الطلبة لأنهم في النهاية أطفال، وأن ينام الطالب مبكرًا، ولا يأخذ ما يعرف بـ"التوقعات"، لأنه "مفيش حاجة اسمها اتوقع جزء من المنهج، ويجب مذاكرته كله"، ويجب عدم الوقوف كثيرا مع زملائه قبل الامتحان لعدم تشتيت ذهن الطالب، مضيفا: "من الطبيعي ليلة الإمتحان يشعر أنه مش فاكر حاجة ولكن عند مواجهة الامتحان القلم بيكتب لوحده".

علق الدكتور خالد عبدالحكيم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اختفاء مشاهد البكاء بعد الامتحانات قائلا: "باعتبار إننا خارجين من العيد بنقدم العيدية".