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بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:47 ص
بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
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أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد وصول أشخاص مصابين في حادث مروري بالفرافرة.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بقرية الأمل بالفرافرة، وأسفر الحادث عن إصابة كريم محمد حمادة، 15 سنة، ورمضان جمال الجمل، 22 سنة، وإسلام رمضان أحمد، 24 سنة،  بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجار نقل المصابين لمستشفى الفرافرة لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالحادث، وجار إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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