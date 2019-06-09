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وائل الإبراشي يعلق على قصة شهيد طلب أن يُدفن جوار قائده (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:04 ص
وائل الإبراشي يعلق على قصة شهيد طلب أن يُدفن جوار قائده (فيديو)
الشهيد الرائد وائل كمال
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نعيم يوسف
 
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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، صورة الشهيد الرائد وائل كمال الذي أوصى أن يتم دفنه بجوار قائد كتيبته الشهيد أحمد المنسي.



وقال الإبراشي، في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، إن هؤلاء الشهداء يعلومنا قيم حتى وهم مقبلون على الموت، وليس فقط في لحظات استشهادهم.

وتابع الإبراشي، أن أحد الشهداء كتب تعليقا وقدم فيه خلاصة الحياة، وهذا الشهيد علمنا كيف نكون أوفياء لقادتنا ومن علمونا.
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المزيد عن: وائل الإبراشي شهيد أخبار أحمد المنسي
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