رحيل كوبر وغياب الحضري ضمن 6 متغيرات للفراعنة منذ أمم إفريقيا 2017

تغير الكثير داخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منذ أخر مشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الجابون عام 2017، عندما وصلت مصر لنهائي البطولة التي وصلتها بعد غياب 7 سنوات، ولكن خسر الفراعنة في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين لهدف كان أحرزوا وقتها لاعب أرسنال الحالي محمد النني، ويقدم "الفجر الرياضي" أبرز المتغيرات التى حدثت علي المنتخب في العامين السابقين.





1_ رحيل "كوبر" والتعاقد مع أجيري

رحل المدير الفنى للمنتخب الوطني "هيكتور كوبر" والذي قاد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية بالجابون وأيضاً للصعود لكأس العالم 2018 بروسيا ولكن رحل بعد إنتهاء تعاقده بعد أن حقق وقتها الأهداف التى كانت مبرمة بالعقد، وتم التعاقد مع المكسيكي خافير أجيري ليقود منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وبالفعل قاد المنتخب في 5 مباريات رسمية فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة.



