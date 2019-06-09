"الزراعة" تفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الليمون



وأضاف "القرش"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن التغيرات المناخية في مصر أثرت بشكل كبير على حجم الإنتاج.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه بعد موسم شهر رمضان، والعيد، وبسبب الأجازات يكون حجم المعروض في الأسواق قليل، وهذه الأسباب هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الليمون، وخلال أسبوعين ستعود الأسعار كما كانت لوضعها الطبيعي.



وأشار إلى أن هناك بالفعل ارتفاع في الأسعار ولكن لم تصل إلى 60 أو 80 جنيها كما يزعم ويروج البعض.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك ظاهرة "فسيولوجية"، تحدث في محصول الليمون، وهي ظاهرة "تساقط يونيو"، ويحدث فيها انخفاض شديد لمحصول الليمون، وخلال أسبوعين سوف تتدخل الوزارة لحل هذه المشكلة.