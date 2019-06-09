تعليق ناري من عدلي القيعي بشأن أزمة الأهلي والجبلاية
أكد عدلي القيعى ، مستشار التعاقدات بنادي
الأهلي، أن مجلس ادارة الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب ، متمسك بحقوق النادي فى أزمة
مباريات الدورى المصري ، وعدم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية فى خوض المباريات
.
وأشار عدلي القيعي خلال برنامج ملك
وكتابة والذي يذاع عبر قناة "الأهلي" ، أن اتحاد الكرة المصري ، السبب فى
الأزمة الحالية ، من خلال إفتعال ازمة ووضع مجلس الاهلى فى مواجهة مع جماهيره ، خاصة
وأنه تم مخاطبة مسئولي الجبلاية ، اكثر من مرة وكان يتم تجاهل الرد ، على الرغم من
أن طلبات الاحمر شرعية وقانونية .
وتابع القيعي:"الجميع اتهم مجلس ادارة
القلعة الحمراء بالتفريط فى حقوق النادى، وهذا لم يحدث قائلاً: "الأهلى متهم بالتفريط
فى حقوقه.. واحنا مش غاويين مشاكل".
وأشار القيعى ، بان مجلس الجبلاية ، لم
يحرك ساكنا امام الاهانات والسباب التى تعرض لها ، من جانب رئيس أحد الأندية ، والذى
قام بالحلفان بالطلاق ، بخصوص خوض فريقه مبارياته بالدورى العام .
وأوضح عدلى القيعى ، قيام رئيس الزمالك
" بالحلفان بالطلاق" على اتحاد الكرة ، هو السبب فى أزمة الدورى الحالية
، وعدم نهاية المسابقة قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية ، فى ظل تأجيل مباريات لفريقه
، فى الوقت الذى تم ضغط مباريات للاهلي .
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