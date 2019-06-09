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تعليق ناري من عدلي القيعي بشأن أزمة الأهلي والجبلاية

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:14 ص
تعليق ناري من عدلي القيعي بشأن أزمة الأهلي والجبلاية
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الفجر الرياضي
 
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أكد عدلي القيعى ، مستشار التعاقدات بنادي الأهلي، أن مجلس ادارة الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب ، متمسك بحقوق النادي فى أزمة مباريات الدورى المصري ، وعدم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية فى خوض المباريات .

 

وأشار عدلي القيعي خلال برنامج ملك وكتابة والذي يذاع عبر قناة "الأهلي" ، أن اتحاد الكرة المصري ، السبب فى الأزمة الحالية ، من خلال إفتعال ازمة ووضع مجلس الاهلى فى مواجهة مع جماهيره ، خاصة وأنه تم مخاطبة مسئولي الجبلاية ، اكثر من مرة وكان يتم تجاهل الرد ، على الرغم من أن طلبات الاحمر شرعية وقانونية .

 

وتابع القيعي:"الجميع اتهم مجلس ادارة القلعة الحمراء بالتفريط فى حقوق النادى، وهذا لم يحدث قائلاً: "الأهلى متهم بالتفريط فى حقوقه.. واحنا مش غاويين مشاكل".

 

وأشار القيعى ، بان مجلس الجبلاية ، لم يحرك ساكنا امام الاهانات والسباب التى تعرض لها ، من جانب رئيس أحد الأندية ، والذى قام بالحلفان بالطلاق ، بخصوص خوض فريقه مبارياته بالدورى العام .

 

وأوضح عدلى القيعى ، قيام رئيس الزمالك " بالحلفان بالطلاق" على اتحاد الكرة ، هو السبب فى أزمة الدورى الحالية ، وعدم نهاية المسابقة قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية ، فى ظل تأجيل مباريات لفريقه ، فى الوقت الذى تم ضغط مباريات للاهلي .

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المزيد عن: كورة عدلي القيعي رياضة الأهلي أخبار الرياضة
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