مقتل شخصين بقذائف المسلحين في سوريا
السبت 08/يونيو/2019 - 11:40 م
وكالات
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أعلن مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا مقتل شخصين أحدهما طفل، بسبب انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل جماعات مسلحة في ريفي حماة واللاذقية السوريتين.
وقال رئيس المركز الروسي اللواء فكتور كوبتشيشين: "خلال الساعات الـ24 الماضية، هاجم مسلحون بلدات منها رويسة إسكندر (مرتان) ورويسة رشو، ورويسة سليمان وعين النور، ما تسبب بمقتل مواطنين من بينهما طفل".
وأشار كوبتشيشين إلى أن المسلحين نفذوا هجماتهم باستخدام راجمات الصواريخ ومدافع الهاون.
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